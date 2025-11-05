پخش زنده
امروز: -
رایزن فرهنگی ایران در چین از برنامهریزی برای گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی در چین خبر داد و گفت: زبان فارسی، زمینهساز تقویت روابط فرهنگی و تمدنی ایران و چین است.
عادل خانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به جایگاه زبان فارسی بهعنوان یکی از زبانهای تمدنی جهان، گفت: ترویج زبان و ادبیات فارسی در چین از برنامههای مهم نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: با توجه به استقبال دانشگاههای چین از دورههای آموزش زبان فارسی، تلاش میشود با همکاری بنیاد سعدی این برنامهها گسترش یابد.
خانی تأکید کرد: آموزش زبان فارسی، علاوه بر انتقال فرهنگ و ادبیات ایرانی، میتواند پلی نو برای تعمیق روابط فرهنگی و تمدنی میان دو کشور ایران و چین باشد.