طرح رهاسازی ۷ هزار قطعه بچه‌ماهی گرمابی در استخر‌های ذخیره آب کشاورزی شهرستان جهرم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جامع منابع آبی، با موفقیت به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: این اقدام که توسط واحد شیلات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم انجام شد، با هدف بهینه‌سازی مصرف آب، کنترل بیولوژیک جلبک‌ها و ایجاد اشتغال پایدار روستایی طراحی شده است.

سجاد قناعتیان افزود: پیش‌بینی می‌شود بر اساس برآورد‌های کارشناسی، از این تعداد بچه‌ماهی، بیش از ۶ تن گوشت ماهی تولید شود.

او ادامه داد: از دیگر اهداف این طرح می‌توان به کاهش رشد جلبک‌ها به روش طبیعی و حذف نیاز به استفاده از مواد شیمیایی پرهزینه و مخرب محیط زیست، تولید محصول جانبی با ارزش به‌عنوان منبع پروتئین سالم و کمک به امنیت غذایی، ایجاد درآمد مکمل و اشتغال‌زایی برای کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی منطقه اشاره کرد .

قناعتیان بیان کرد: کپورماهیان رهاسازی شده با تغذیه از جلبک‌ها و پلانکتون‌ها، نه تنها کیفیت آب را برای مصارف کشاورزی بهبود می‌بخشند، بلکه پس از دوره پرورش، به عنوان محصولی اقتصادی قابل برداشت و عرضه به بازار خواهند بود.

او افزود: این رویکرد، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های سمپاشی و نگهداری، نقش مؤثری در توسعه اقتصاد روستایی و افزایش بهره‌وری از واحد‌های آبی موجود ایفا می‌کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم در پایان گفت: این طرح الگویی موفق برای تلفیق کشاورزی و آبزی‌پروری است.