تردد در پارک کوهستان سمنان برای استقرار ماشین‌آلات مربوط به رزمایش زلزله در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ممنوع است ؛ صدای انفجار در روز پنجشنبه مربوط به انفجار‌های فرضی رزمایش است و شهروندان نگران نباشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان فرماندار سمنان گفت: رفت و آمد خودرو‌های امدادی و خدماتی در شهر به دلیل مانور زلزله است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

مانور زلزله فرضی پانزدهم آبان با هدف فراهم سازی شرایط مقابله با مخاطرات طبیعی در پارک کوهستان سمنان اجرا می شود. هزار نفر با ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در این مانور مشارکت دارند.

استان سمنان ۶۴ گسل دارد که برای حدود نیمی از این تعداد کار مطالعات لرزه‌نگاری انجام شده است و نقاط مختلف این استان طی سال سابقه ثبت زلزله‌های بزرگتر از چهار ریشتر را دارد.