عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی:
تشکلهای دانشبنیان محور آینده کشاورزی کشور هستند
عضو هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به نقش مؤثر مردم و تشکلهای کشاورزی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: در سایه همدلی و تعاون، "منهای فردی" در تعاون روستایی به «ما» ی جمعی تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علی حایک در آیین تکریم و معارفه سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی اظهار کرد: شعارهایی که مقام معظم رهبری در آغاز هر سال با محوریت تولید، اشتغال و تعاون مطرح میکنند، نقشه راهی روشن برای بخش کشاورزی است و تحقق آن بدون نقشآفرینی تشکلها ممکن نیست.
وی افزود: استان آذربایجانغربی به عنوان قطب کشاورزی کشور، در تولید گندم و سایر محصولات اساسی پیشرو است و در ساماندهی سیب صنعتی نیز عملکرد موفقی داشته است.
عضو هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر ضرورت حرکت بهسوی تشکلهای دانشبنیان خاطرنشان کرد: با توجه به چالشهای پیشرو از جمله کمآبی و خشکسالی، باید از ظرفیت شرکتها و تعاونیهای دانشبنیان برای ارتقای بهرهوری و پایداری تولید در بخش کشاورزی بهره گرفت.
حایک تصریح کرد: حمایت از تعاونیهای دانشبنیان از اولویتهای اصلی سازمان مرکزی تعاون روستایی است و این نهاد بهعنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، نقشی کلیدی در تحقق سیاستها و اهداف کلان بخش کشاورزی کشور ایفا میکند.
فرهاد نیاری مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و مدیریت عملکرد بازرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این آیین به تببین اهمیت اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت و از عملکرد مطلوب مدیریت تعاون روستایی استان قدر دانی کرد.