قیمت انواع نهاده های دامی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان از صدور مجوز توزیع ۲۵۰۰ تن جو در استان خبر داد. جهان آرا با اشاره به اینکه در تأمین نهادههایی مانند ذرت و کنجاله سویا هیچ مشکلی وجود ندارد گفت: در روزهای اخیر حدود هزار تن از این نهادهها توزیع شده و آمادگی لازم برای ادامه توزیع در هفته آینده فراهم است. وی افزود: جو به قیمت ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان، ذرت به قیمت ۱۲ هزار و ۱۱۰ تومان و گنجاله سویا به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰ تومان تحویل دامداران میشود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اضافه کرد:از ابتدای امسال تاکنون بیش از پنجاه هزار تن نهادههای دامی در استان توزیع شده است.