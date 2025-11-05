مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با ابراز نگرانی از تأثیر آلودگی هوا بر روند آموزش دانش‌آموزان گفت: از ابتدای سال تحصیلی تاکنون، مدارس استان به‌دلیل آلودگی و شرایط اضطرار، حدود یک‌سوم روز‌های آموزشی را تعطیل کرده‌اند و این مسئله موجب عقب‌ماندگی جدی در فرایند یادگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر اظهار کرد: برای پیشرفت آموزش و پرورش، باید آموزش به دغدغه‌ای جدی در سطح خانواده‌ها، مدیران و دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود. تعطیلی مدارس، راه‌حل نیست؛ بلکه تنها یک مُسکن موقت است و نمی‌تواند جایگزین آموزش مستمر و حضوری باشد.

وی افزود: از ابتدای مهر تاکنون، مدارس استان پنج روز به‌صورت کامل تعطیل بوده و فعالیت آموزشی در چهار روز دیگر نیز با تأخیر آغاز شده است و به این ترتیب یک‌سوم روز‌های آموزشی از دست رفته و این وضعیت موجب عقب‌ماندگی محسوسی در یادگیری دانش‌آموزان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه تعطیلی مدارس در پایان سال تحصیلی نیز زودتر از سایر استان‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: مدارس خوزستان معمولاً ۱۷ روز زودتر از دیگر استان‌ها تعطیل می‌شوند؛ این در حالی است که ماه‌های آبان و آذر به‌عنوان «زمان طلایی آموزش» شناخته می‌شوند و هرگونه تعطیلی در این بازه زمانی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد.

علی‌فر ادامه داد: هرچند آموزش مجازی فعال شده است، اما پنج رکن اساسی برای موفقیت این نوع آموزش وجود دارد که شامل آمادگی دانش‌آموزان، معلمان، ابزار ارتباطی، اینترنت و نرم‌افزار آموزشی است. در صورت تأمین تمام این ارکان، تنها حدود ۲۰ درصد از راندمان آموزش حضوری حفظ می‌شود و با توجه به مشکلات موجود در زیرساخت‌های ارتباطی و فنی، این عدد در استان ما کمتر از این میزان است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش خوزستان برای کاهش آسیب آموزشی گفت: در سال گذشته، مجموعاً ۴۲ روز از سال تحصیلی به‌دلیل تعطیلی یا تأخیر، از دست رفته است و امسال نیز آمار فعلی به ۳۰ روز رسیده است که نگران‌کننده است. در همین راستا، مدارس موظف شدند برنامه‌ریزی لازم برای جبران ساعات درسی از دست‌رفته را انجام دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: از جمله اقدامات در دستور کار، فعال‌سازی مجدد شبکه «شاد»، بارگذاری محتوای دروس در پلتفرم‌های آموزشی و هماهنگی با صدا و سیمای مرکز خوزستان برای پخش دروس آموزشی است، همچنین در صورت همکاری صدا و سیما، زمان‌های آموزشی به‌صورت روزانه در جدول پخش قرار خواهد گرفت تا همه دانش‌آموزان از آن بهره‌مند شوند.

علیفر با اشاره به طرح جبرانی مدارس در نوبت مخالف گفت: مدارس تک‌شیفت که به طور معمول در نوبت صبح فعال هستند، می‌توانند در روز‌های تعطیل‌شده، نوبت بعدازظهر را به آموزش اختصاص دهند، همچنین در حال رایزنی با مدارس غیردولتی هستیم تا در نوبت‌های مخالف، از فضا و امکانات آنها برای برگزاری کلاس‌های جبرانی استفاده شود.

وی ادامه داد: به مدیران مدارس تأکید شده است هیچ دانش‌آموزی نباید از چرخه آموزش خارج شود و اگر مدرسه‌ای نتواند در زمان مقرر آموزش را برگزار کند، باید با مصوبه شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، زمان آموزش را تا ساعت سه بعدازظهر یا در روز‌های جایگزین تمدید کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: آموزش و پرورش خوزستان با وجود همه محدودیت‌ها، متعهد است تا حد امکان از افت تحصیلی جلوگیری کند و همه ظرفیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و فناورانه استان را در خدمت دانش‌آموزان قرار دهد.