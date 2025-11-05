به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: «کمبود سرمایه در گردش» به دلیل خرید گران مواد اولیه به‌صورت نقدی و «دسترسی محدود به بازار فروش»، دو چالش اصلی است که مانع رشد تولید پوشاک در استان می‌شود و با اجرای طرح طاها، این مشکلات رفع می‌شود.

ناهید انتظاریان اضافه کرد: این طرح، با محوریت تولیدکنندگان کوچک، کارگاه‌های محلی و کسب‌وکار‌های خرد و خانگی، با هدف برقراری ارتباط موثر میان تولید و بازار طراحی شده است.

او اظهار کرد: طرح اتصال با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی این واحدها، افزایش بهره‌وری، اتصال به بنگاه‌های بزرگ و شبکه‌های تامین و تقویت فرآیند فروش اجرا می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند سود بیشتری کسب کنند و اشتغال پایداری در شهرستان‌ها شکل گیرد.

انتظاریان ادامه داد: این طرح در سه گام کلیدی شامل «شناسایی ظرفیت‌های محلی در قالب بررسی و شناسایی تولیدات محوری هر منطقه» مانند پوشاک، صنایع دستی، کشاورزی یا جوراب‌بافی، «عارضه‌یابی و شناسایی مشخصات» با انجام تحقیقات میدانی و توزیع پرسشنامه ملی میان تولیدکنندگان خرد و خانگی برای شناسایی دقیق چالش‌ها و «طراحی مداخله و تامین مالی هوشمند» با تمرکز بر حل مشکلات کمبود نقدینگی و دسترسی به بازار، اجرا می‌شود.

وی گفت: هم اینک پرسشنامه برای عملیاتی کردن گام دوم این طرح در حوزه صنایع پوشاک در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال شده است و با توجه به اهمیت سرشماری واقعی تولیدات خرد پوشاک در کشور، لازم است فعالان این حوزه با تکمیل پرسشنامه ملی در درگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات خود را ثبت کنند.

سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: تکمیل این پرسشنامه مبنای ارتباط متقاضی با وزارتخانه، بانک تجارت و سازمان فنی و حرفه‌ای خواهد بود و این آمار دقیق، زیربنای سیاست‌گذاری‌های آینده است.

انتظاریان درباره یکی از مهم‌ترین مداخلات طرح در گام سوم، به همکاری با بانک تجارت اشاره و اضافه کرد: برای حل مشکل خرید مواد اولیه که به طور معمول به‌صورت نقدی و گران انجام می‌شود، از ابزار جدیدی به نام «برات الکترونیکی» استفاده شده است.

وی اظهار کرد: تولیدکنندگان می‌توانند تا سقف پنج میلیارد ریال مواد اولیه را به‌صورت اعتباری دریافت و پس از شش ماه، تنها با پرداخت دو درصد کارمزد آن را تسویه کنند که این روش بسیار ارزان‌تر و کارآمدتر از سایر شیوه‌های تامین مالی است.

سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: طرح طا‌ها در حوزه بازار فروش، تولیدات این کسب‌وکار‌ها را از طریق همکاری با شرکت‌های بزرگ، تعاونی‌ها و صادرکنندگان به بازار‌های داخلی و خارجی وصل می‌کند تا سود واقعی به دست تولیدکننده برسد.

انتظاریان گفت: توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک یکی از نمونه‌های مهم اجرای طرح طا‌ها است و این زیرطرح با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، صمت، اقتصاد و بخش خصوصی شامل بانک تجارت و صندوق ضمانت، اجرا می‌شود.

به گفته وی، در گام نخست این زنجیره، تولیدکنندگان جوراب تحت پوشش قرار گرفته‌اند تا برای خرید مواد اولیه و عرضه مستقیم به فروشگاه‌ها و کارخانه‌ها متصل شوند و در گام‌های بعدی سایر تولیدکنندگان پوشاک نیز اضافه می‌شوند.

۴۲ واحد تولیدی پوشاک با سرمایه گذاری ۱۶۲ هزار و ۸۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای هزار و ۲۶۲ نفر در خراسان رضوی فعال است.

واحد‌های فعال تولیدی پوشاک در مشهد علاوه بر چند واحد تولیدی بزرگ مستقر در شهرک‌های صنعتی، واحد‌های کارگاهی تولیدی - صنفی زیر پوشش سه اتحادیه بانوان خیاط، خیاط مردانه و تولیدکنندگان تریکو و کشباف و جوراب هستند که سهم زیادی در تولید دارند.