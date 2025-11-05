به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۲ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

به منظور استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و سایر کشورها، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات، حمایت از ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک هوش مصنوعی، ایجاد و توسعه سکو (پلتفرم‌) های آموزشی بین‌المللی، بکارگیری یا تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی، تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه و ترویج فناوری‌های هوش مصنوعی، تبادل داده و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، حضور فعال در مجامع و کرسی‌های بین‌المللی را انجام دهد.