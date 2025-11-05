معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن «سند تحول دیجیتال» تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: این سند نقشه راه نهادها و پروژه‌های مرتبط با تحول دیجیتال در بخش‌های صنعت و معدن را ترسیم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ «سعید شجاعی» روز چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان سلماس و بازدید از چند واحد تولیدی اظهار کرد: دولت چهاردهم همچنان با جدیت از احیای واحدهای راکد و توسعه طرح‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کند.

وی افزود: در قالب تیم‌های تامین مالی وزارت صمت، هدف ما در آذربایجان‌غربی کمک به بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و حمایت از واحدهای دارای ظرفیت توسعه، به‌ویژه آن‌هایی است که ارزآوری بالایی برای کشور دارند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: برای تحقق این هدف، پنج تیم تخصصی در استان تشکیل شده تا با بازدیدهای میدانی، روند تأمین مالی و رفع موانع تولید را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: در حوزه هوشمندسازی نیز وزارت صمت، تا یک ماه آینده «سند تحول دیجیتال» را نهایی می‌کند که در آن نقشه نهادی و پروژه‌های مرتبط با تحول دیجیتال در بخش صنعت و معدن پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه تمرکز ویژه این سند، بر هوشمندسازی معادن خواهد بود گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چند پروژه در حوزه هوشمندسازی معادن تعریف کرده است که اجرای آن‌ها با استفاده از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن و اعتبارات مالیاتی قانون جهش تولید انجام خواهد شد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی دولت چهاردهم، تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از معادن کشور در سال نخست فعالیت دولت، به چرخه تولید و بهره‌برداری بازگشته‌اند.

فرماندار سلماس نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای رونق تولید، گفت: هدف اصلی دولت چهاردهم در شهرستان، بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید است.

علی علائی افزود: هر دوشنبه به همراه امام جمعه و دادستان، از واحدهای تولیدی بازدید کرده تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را از نزدیک بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش تولید از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان سلماس است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم زمینه فعالیت مستمر و مطمئن برای بخش خصوصی فراهم شود.