به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رئیس شورای اسلامی شهر کرج با حضور در سیمای البرز و برنامه نگاه مردم با اشاره به تعیین تکلیف گودحصارک کرج تا یک هفته آتی گفت: مالک حفر گودحصارک کرج بنابر اعلام دادستانی مکلف به پر کردن گود است و مصوبه دادستانی برای پُر کردن گودحصارک کرج صادر شده است.

مسعود محمدی با حضور در شبکه صدا و سیمای استان البرز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده گفت: راه اندازی قطار شهری با توجه به تجارب کلانشهر‌هایی که از این امکان بهره‌مند هستند، متفاوت است. در سال ۱۴۰۰ راه اندازی ایستگاه طالقانی تا ۴۵ متری گلشهر هدف ابتدایی این دوره از شورای شهر بود، این طرح از سال ۸۵ آغاز شده است و هر مرحله شاهد پیشرفت‌هایی بودیم.

محمدی با اشاره به این مطلب که امیدآفرینی و رسیدن به قله رویکرد مدیریت شهری است در شبکه البرز بیان کرد: اولین رام قطار سال ۱۴۰۱ وارد کرج شد، دومین رام قطار ۱۴۰۳ وارد کرج شد، مسئله بعدی برق ریل قطار بود که با سرعت مناسب انجام شد؛ تست سرد و گرم برای حرکت قطار با موفقیت انجام شد.

وی با بیان این مطلب که با در نظر گرفتن نقطه نظر کارشناسان قطارشهری برای راه اندازی مترو این اقدام صورت گرفت به مجری سیما گفت: از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعداز ظهر قطار شهری کرج فعالیت می کند.

وی افزود: در قراردادی وزارت کشور ۹۶۶ واگن قطار خریداری می کند که ۱۰۴ تا از این واگن‌ها به کرج اختصاص یافته است.