آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با همتای چینی بر همکاری‌ های سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تاکید کرد.

همکاری‌ سازنده ایران، چین و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از مواضع مسئولانه و اصولی چین در غیرقانونی اعلام کردن روند موسوم به «اسنپ‌بک» در شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: «همکاری‌های سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و برخی کشورهای غربی در سازمان ملل متحد بسیار حائز اهمیت بود و از سوی ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد نیز مورد حمایت قرار گرفت.»

عراقچی با اشاره به تداوم اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا افزود: «جامعه جهانی باید در برابر جنگ‌طلبی و سیاست‌های سلطه‌گرایانه این رژیم ایستادگی کرده و از تشدید بحران در منطقه جلوگیری کند.»

وزیر امور خارجه چین نیز در این گفت‌وگو، با تأکید بر روابط راهبردی تهران و پکن، بر ضرورت حفظ هماهنگی و تماس‌های مستمر دو کشور در سازمان ملل و سایر نهادهای چندجانبه تأکید کرد.

وانگ یی همچنین ضمن قدردانی از رویکرد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، بر حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای اصلی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید کرد.

دو طرف همچنین با اشاره به دیدار سازنده رؤسای جمهور دو کشور در ماه سپتامبر و برگزاری نشست سازوکار عالی در آینده نزدیک، بر عزم رهبران سیاسی ایران و چین برای پیشبرد تفاهمات حاصل‌شده در چارچوب شراکت جامع راهبردی تأکید و ابراز امیدواری کردند که این توافقات در قالب سازوکارهای اجرایی میان دو کشور عملیاتی شود.

در پایان، طرفین بر تداوم تماس‌های نزدیک دیپلماتیک و تلاش مشترک برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه در سال آینده میلادی، که هم‌زمان با پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین است، توافق کردند.