نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور طی سه سال ۵۰ هزار واحد مسکونی را برای خانوادههای کم برخوردار میسازد و تحویل خانواده میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت طبق تفاهمی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته است قرار است درمدت سه سال این واحدها را تحویل خانوادههای کم برخوردار و محروم جامعه دهیم و برای ساخت تسهیلات کم بهره ۴۰۰ میلبون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله را به خانوادهها پرداخت میکنیم.
به گفته حجت الاسلام روحانی نژاد امسال در کشور ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و قطعه زمین برای خانوادههای دارای سه فرزند به بالا هم در نظر گرفته شده که تا پایان سال تحویل این خانوادهها داده میشود.
وی اظهارداشت: در استان همدان هم امسال سهمیه هزار و ۳۶۰ واحد لرای مسکن محرومان و ۶۱ واحد یا زمین برای طرح جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.