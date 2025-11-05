پخش زنده
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از طرحهای نوآورانه، ایجاد شهرکهای صنعتی هوشمند و تأمین مالی پروژههای اولویتدار استان آذربایجانغربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی روز چهارشنبه در نشست مشترک با سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای گروه ویژه سرمایهگذاری و تامین مالی وزارت صمت افزود: این استان در مسیر توسعه صنعتی شمالغرب کشور، نقش کلیدی دارد.
وی بیان کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتهای معدنی، مرزی و ترانزیتی میتواند به یکی از قطبهای تولید و صادرات کشور تبدیل شود.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت نیز در این نشست با قدردانی از رویکرد توسعهمحور استاندار آذربایجانغربی، بیان کرد: وزارت صمت آماده حمایت از طرحهای نوآورانه، ایجاد شهرکهای صنعتی هوشمند و تأمین مالی پروژههای اولویتدار استان است.
در این نشست که با هدف بررسی فرصتهای توسعه صنعتی و جذب سرمایهگذاری در آذربایجانغربی برگزار شد، آخرین وضعیت طرحهای بزرگ صنعتی، پروژههای نیمهتمام و برنامههای مرتبط با هوشمندسازی زنجیره تولید در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.