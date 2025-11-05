پخش زنده
اردوی انتخابی و آمادهسازی تیم ملی رولبال آقایان از فردا به میزبانی خرم آباد آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی انتخابی و آمادهسازی تیم ملی رولبال آقایان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی امارات، از فردا (۱۵ آبان) به میزبانی استان لرستان آغاز می شود.
بر این اساس کادرفنی تیم ملی، لیست ۲۵ نفره دعوت شدگان به اردوی خرم آباد را به شرح زیر اعلام کرد؛
علی دیانتخواه، نوید لک، مرتضی نوروزی، امید تاجری، محمد عسکری، سلمان عربی، مجید بنیاسد، امیدرضا عبدالهی، محسن سیدعاشور، یاسین کارگر، طاها طباطبایی، وحید رحیمی، سینا صفییاری، امیررضا ظلی، محمد هدایتی، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، مهدی نوروزی، رضا نظری، حامد مرادی، مجید درویشی، متین گردابی، مهدیار دینمحمدی، محمدمهدی بازوند و محمد آخوندزاده
این اردو به مدت ۲ روز در خرم آباد و زیر نظر امید داوری مربی تیم ملی پیگیری می شود.