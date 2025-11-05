صنعت معدن ایران با وجود ظرفیت‌های خدادادی فراوان، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارتباطی، موفق به بهره‌برداری کامل نشده و نیازمند حمایت جدی دولت و رفع موانع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، در ادامه نوزدهمین نمایشگاه ایران کانماین، رئیس اتاق تهران، بر نقش اساسی معادن در توسعه زیرساخت‌های کشور تأکید کرد و گفت: «ما یکی از کشورهای بسیار غنی در حوزه معدن هستیم و این فرصت بزرگی است تا با بهره‌گیری درست از ثروت معدنی، زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تقویت کنیم.

محمود نجفی‌عرب، به شناسایی ۵۲ نوع ماده معدنی تنها در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: این اعداد نشان می‌دهد ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشد اقتصادی ایران وجود دارد و حتی می‌توان بسیاری از صنایع پزشکی و داروسازی را هم با استفاده از مواد معدنی داخلی توسعه داد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: نمایشگاه‌هایی نظیر کانماین بتواند توجه عمومی و سیاست‌گذاران را به اهمیت بخش معدن جلب کند و منجر به جلب سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه این صنعت شود. وی تصریح کرد: «معادن، سرمایه نسل‌های آینده هستند و بهره‌برداری صحیح از این منابع می‌تواند نه تنها نیازهای صنعتی، بلکه زیرساخت‌های اساسی کشور را تأمین کند.

رئیس اتاق تهران، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت معدن و اقتصاد کشور گفت: نبود ارتباطات بین‌المللی، عقب‌ماندگی و کاهش ورود فناوری و تجهیزات به روز را به دنبال داشته و موجب شده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن کاهش یابد.

وی افزود: حل مسئله تحریم‌ها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال و تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح نظام است تا فعالان بخش خصوصی از تواناییهای معدنی برای توسعه کشور بهره‌برداری ببرند.