مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی اعلام کرد:
افزایش تعرفه گاز مصرفی دستگاههای اداری / گاز سکونتگاههای غیردائم قطع میشود
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به ضرورت رعایت الگوی مصرف، از همه مشترکین خواست با صرفهجویی و استفاده بهینه از گاز طبیعی، زمینه پایداری جریان گاز در زمستان را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در فصل سرما گفت: با توجه به احتمال افزایش تقاضا و ناترازی در ماههای سرد سال، تمامی دستگاههای دولتی، مراکز آموزشی و خدماتی باید نسبت به پیشبینی سوخت دوم و اجرای تمهیدات لازم برای استمرار گرمایش اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، رعایت دمای آسایش حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در فضاهای اداری الزامی است و دستگاهها موظفند سیستمهای گرمایشی را در روزهای تعطیل خاموش کنند.
شیخی با اشاره به تعرفههای جدید گفت: از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری، تعرفه مصارف اداری بر مبنای مصارف خانگی بخش سوم محاسبه میشود و مصرف بیش از حد تعیینشده با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: بر اساس سیاستهای مدیریت مصرف، کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ در دستور کار است و مشترکینی که مصرف بالاتر از حد الگو داشته باشند، مشمول تعرفههای سنگینتر خواهند شد.
شیخی در ادامه با اشاره به لازمالاجرا بودن گاز سکونتگاههای غیردائم قطع میشود، ادامه داد: علاوه بر این استفاده از وسایل گرمایشی تابشی، میز آتش و دارای شعله باز در فضاهای عمومی، ورزشی، تجاری، آموزشی و اداری بهطور کامل ممنوع است و تمامی دستگاهها باید از تجهیزات ایمن و استاندارد استفاده کنند.
شیخی در پایان خاطرنشان کرد: همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف، تضمینکننده پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال خواهد بود.