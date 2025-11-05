رئیس پلیس راهور کیش، گفت: یکدستگاه کامیون به دلیل لغزندگی کف جایگاه عرضه سوخت، پس از سرخوردگی با پمپ بنزین برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ مهدی توانگر گفت: دقایقی قبل یک دستگاه کامیون حمل آب در جایگاه پمپ بنزین ادیب‌زاده در حال سوختگیری بود که به علت نشت مقداری آب از تانکر سطح آسفالت محل سوختگیری پس از خروج کامیون حمل آب، دچار لغزندگی شد.

او افزود: یک دستگاه کامیون دیگر در موقعیت لغزندگی پمپ بنزین دچار سرخوردگی شد و از قسمت جلوی سمت راست با یک دستگاه پمپ و ستون پمپ بنزین برخورد کرد.

رئیس پلیس راهور کیش، افزود: در این سانحه مقداری از آهن و آلات سقف بر روی یک دستگاه خودروی داخل جایگاه ریخت که دچار خسارت مالی شد.