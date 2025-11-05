معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: عملیات اجرایی احداث خیابان نهج‌البلاغه اهواز در محدوده آیت‌الله بهبهانی تا پل هفتم با هدف بهبود دسترسی‌های شهری و ارتقای ایمنی عبور و مرور آغاز شده و تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مرادحسینی با اشاره به اجرای پروژه خیابان نهج‌البلاغه اظهار کرد: این طرح در محدوده حدفاصل آیت‌الله بهبهانی تا پل هفتم و در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع در حال اجرا است.

وی افزود: در حال حاضر عملیات خاک‌برداری، تسطیح مسیر، لایروبی شبکه فاضلاب و آواربرداری منازل تملک‌شده در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل این مرحله اجرای لایه اساس، جدول‌گذاری، پیاده‌روسازی، احداث مسیر دوچرخه‌سواری، ایجاد ایلند میانی و آسفالت‌ریزی معبر انجام خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز تاکید کرد: هدف از اجرای این پروژه را بهبود دسترسی‌های شهری، ارتقای ایمنی عبور و مرور و افزایش کیفیت زیست شهری در این منطقه عنوان کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات احداث خیابان نهج‌البلاغه ظرف مدت شش ماه به پایان می‌رسد.