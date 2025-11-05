پخش زنده
۴۵ تن انواع مواد غذایی و ارزاق عمومی قاچاق به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در نجف آباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تداوم طرحهای مقابله با قاچاق کالا در استان گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی دقیق، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجفآباد از محل نگهداری مقادیر قابلتوجهی مواد غذایی و ارزاق عمومی قاچاق در یکی از انبارهای این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سردار حمید علینقیانپور افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و با هماهنگی مرجع قضائی و همکاری اداره جهاد کشاورزی، به محل اعزام شدند و در بازرسی موفق به کشف ۴۵ تُن انواع مواد غذایی قاچاق شامل قند، شکر، ماکارونی، کنسرو، چای، روغن خوراکی، رب گوجهفرنگی، حبوبات و دیگر اقلام مصرفی شدند.
به گفته وی، کارشناسان ارزش ریالی محموله کشفشده را حدود ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی افزود: در این ارتباط یک فرد متخلف شناسایی و پرونده وی برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی نجفآباد ارسال شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاق کالا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شمارههای اضطراری پلیس اعلام کنند تا از آسیب به اقتصاد و امنیت غذایی جامعه جلوگیری شود.
