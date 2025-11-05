پخش زنده
نماینده شادگان در مجلس از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرحهای نیمهتمام آموزشی و بهداشتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری اظهار کرد: ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف تکمیل پروژههای آموزشی و بهداشتی شهرستان شادگان اختصاص یافته است. این اعتبار شامل تکمیل دانشکده و پانسیون پرستاری شادگان و نیز خانه بهداشت گیداری است.
وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم از سیاستهای غیرقابل اغماض ما است، افزود: توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی در مناطق شهری و روستایی شادگان با سرعت و قدرت ادامه دارد و هیچ پروژهای نباید به دلیل کمبود منابع متوقف شود.
خنفری تصریح کرد: در راستای افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات درمانی و آموزشی، پروژههای عمرانی جدیدی در سطح شهرستان تعریف شده که نقش مهمی در کاهش نابرابری خدمات بهداشتی میان مناطق دورافتاده و مرکزی خواهد داشت.
نماینده مردم شادگان در پایان با تأکید بر لزوم تسهیل روند ارائه خدمات درمانی گفت: رضایتمندی مردم باید شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دستگاههای بهداشتی باشد و این امر جز با خدماتدهی بهتر و حضور مؤثر نیروهای متخصص محقق نمیشود.