ملی پوشان رشته‌های وزنه برداری، تنیس روی میز، شنا و جودو به عنوان اعضای کاروان سفیران اقتدار برای حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی بامداد امروز وارد ریاض شدند.

ورود تیم‌های ملی وزنه برداری، تنیس روی میز، شنا و جودو ایران به ریاض

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی های همبستگی اسلامی روز جمعه و با برپایی آیین افتتاحیه به طور رسمی در شهر ریاض کشور عربستان آغاز خواهد شد که به همین منظور ملی پوشان رشته‌های وزنه برداری، جودو، تنیس روی میز و شنا کشورمان امروز چهارشنبه با استقبال مدیران کمیته ملی المپیک وارد این شهر شدند.

گفتنی است، کاروان ورزشی کشورمان با نام سفیران اقتدار با ۱۹۰ ورزشکار در این دوره از بازی ها حضور خواهد داشت.