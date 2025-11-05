به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون میراث فرهنگی البرز با اشاره به آغاز فاز اجرایی حفاظت و مرمت سه روستای تاریخی شاخص استان، گفت: این اقدامات با هدف حفظ اصالت تاریخی، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و تبدیل این روستا‌ها به مقاصد گردشگری ملی و بین‌المللی انجام می‌شود.

شهباز محمودی با اشاره به آغاز فاز اجرایی حفاظت و مرمت سه روستای تاریخی شاخص استان گفت: البرز دارای تعداد زیادی روستا است که بسیاری از آنها قدمت تاریخی بالایی دارند و می‌توانند به مقصد گردشگری تبدیل شوند.برای تحقق این هدف از سال گذشته مرمت سه روستای شاخص استان شامل برغان، روستای گیلرد و ورده آغاز شده است.

محمودی توضیح داد: برای این سه روستا، مطالعات دقیق بافت روستایی انجام و نقشه و طرح حفاظتی توسط مشاوران تهیه و پس از آن با تأمین اعتبار مناسب مرمت بافت تاریخی و حفاظت از معماری سنتی این سه روستا آغاز شد.

وی بیان کرد: هدف ما از این اقدامات، حفظ اصالت تاریخی و فرهنگی روستا‌ها در کنار توسعه گردشگری است. زیرساخت‌هایی مانند سرویس‌های بهداشتی، مسیر‌های گردشگری مناسب و سیستم دفع آب‌های سطحی برای رفاه گردشگران در حال برنامه‌ریزی است.

این مسئول همچنین به توسعه بوم‌گردی اشاره کرد و افزود: در تمام این روستاها، علاقه‌مندان به بوم‌گردی خانه‌های خود را به اقامتگاه‌های گردشگری تبدیل کرده‌اند. اکنون گردشگران می‌توانند چند شب در این روستا‌ها اقامت کنند و از فضای فرهنگی و طبیعی اطراف بهره‌مند شوند. این امر نه تنها به رونق اقتصادی روستا‌ها کمک می‌کند، بلکه تجربه‌ای اصیل از زندگی روستایی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌آورد.

محمودی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ما در روستای گیلِرد، ورود به فاز مرمت دقیق و حفاظت از بنای خانه آیت‌الله طالقانی است. این خانه که مربوط به اواخر دوره قاجار و عصر معاصر بوده و بخش‌هایی از آن بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد، با شماره ثبت ملی به عنوان اثری تاریخی شناخته شده است.

وی گفت: با توجه به موقعیت این بنا در مرکز روستا و نزدیکی آن به مسجد و حمام تاریخیِ گیلِرد، مرمت آن علاوه بر حفظ ارزش تاریخی، ظرفیت جذب گردشگر در منطقه را نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: در فرآیند مرمت، تاکید ما بر حفظ اصالت مصالح، فرم معماری و حریم بنا است. همچنین مشاوره فنی برای تدوین طرح مرمت انجام شده و مذاکرات ما با خانواده معزز آیت‌الله طالقانی در جریان است تا نظارت مستقیم آنان بر روند مرمت، تضمین کیفیت کار باشد.

این مسئول گفت: هدف نهایی ما این است که این خانه به یک خانه‌موزه؛ فضایی برای نمایش زندگی، مبارزات، اندیشه‌ها و میراث فرهنگی آیت‌الله طالقانی و همزمان بخشی از مسیر گردشگری فرهنگی و روستایی منطقه تبدیل شود.

وی درباره اقدامات اجرایی در روستای ورده نیز ابراز کرد: این روستا با موقعیت ویژه جغرافیایی خود در دره‌ای خوش آب‌وهوا در شمال غرب استان البرز و با دارا بودن بافت تاریخی و آثار ارزشمند مانند حمام قدیمی، آسیاب تاریخی و دو امامزاده از نخستین گزینه‌های ما برای حفاظت و مرمت بوده است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به مطالعات آغازین، مقرر شده است طرحی جامع برای حفاظت از بافت روستایی این منطقه تهیه شود که در آن اولویت با ساماندهی کوچه باغ‌ها، بهسازی مسیر‌های گردشگری و حفظ عناصر معماری بومی است. در این طرح هم‌زمان با مرمت بنا‌های شاخص، زیرساخت‌های گردشگری مانند سرویس‌های بهداشتی، تابلو‌های راهنما و فضای اقامت بوم‌گردی پیش‌بینی شده است.

محمودی گفت: ما تأکید داریم که در مرمت بافت ورده، علاوه بر حفظ مصالح سنتی و معماری بومی، مشارکت مردم محلی را جلب و خانه‌هایی را که شرایط اقامتگاه بوم‌گردی را دارند به شبکه گردشگری منطقه متصل کنیم. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال محلی تجربه گردشگری اصیلی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند.

وی توضیح داد: در کنار این اقدامات، هدف ما معرفی روستای ورده به عنوان یکی از مقاصد گردشگری روستایی استان است که علاوه بر طبیعت بکر، میراث ملموس و ناملموسی، چون زبان تاتی، جوی‌های سنگی و کوچه باغ‌های قدیمی دارد. با مرمت و ارتقای زیرساخت‌ها، قصد داریم گردشگران بیشتری را به این منطقه جذب کنیم و آن را به الگویی ماندگار در گردشگری روستایی تبدیل نماییم.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در ادامه درباره ثبت جهانی روستای برغان گفت: برای ثبت جهانی یک بنا، محوطه یا روستا باید ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد داشته باشد. روستای برغان جزو هشت روستایی است که پرونده ثبت جهانی آنها به یونسکو ارسال شد، اما امسال موفق به ثبت جهانی نشدیم. و در حال رفع ایرادات و آماده‌سازی پرونده برای ارائه مجدد هستیم و امیدواریم در سال‌های آینده این روستا به ثبت جهانی برسد.

محمودی ابراز کرد: روستای برغان مجموعه‌ای از آثار تاریخی، فرهنگی، مناطق گردشگری و یک رودخانه منحصر‌به‌فرد را در خود جای داده است. این روستا دارای یک پل تاریخی و حسینیه‌ای است که مراسمات تاسوعا و عاشورا و تعزیه‌خوانی آن به ثبت ملی رسیده و بافت تاریخی آن به طور کامل محافظت شده است. علاوه بر این، صنایع دستی و محصولات محلی همچون بستنی سنتی برغان و روش سنتی خشک کردن آلو در این روستا نیز به ثبت ملی رسیده‌اند. این ترکیب بی‌نظیر از میراث تاریخی، گردشگری، مذهبی و فرهنگی ظرفیت ویژه‌ای برای ثبت جهانی برغان فراهم می‌کند و آن را به الگویی ارزشمند در گردشگری روستایی کشور تبدیل کرده است