رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو حامل دانش‌آموزان با دیواره بتنی کنار جاده در محور دزفول به روستای خیبر، یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده بیان کرد : این حادثه ساعت ۱۳:۰۵ امروز به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان گزارش شد که بلافاصله ۲ تیم عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های نزدیک به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد خودرو، حامل تعدادی دانش‌آموز بوده و شدت برخورد به‌گونه‌ای بود که متاسفانه راننده علیرغم تلاش کادر درمان جان باخت.

معمارزاده گفت: چهار مصدوم دیگر که دانش‌آموزان سرنشین خودرو بودند، به گفته شاهدان پیش از رسیدن آمبولانس کمکی، توسط خودروی شخصی به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع این حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است، افزود: رعایت سرعت مطمئنه به‌ویژه در مسیر‌های کم‌عرض و پرتردد حاشیه‌ای، می‌تواند از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.