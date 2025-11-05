پخش زنده
دستاوردهای نخبگان داخلی در حوزههای نفت، انرژی، سلامت، هوش مصنوعی، کشاورزی، آب، محیطزیست و اقتصاد دیجیتال در اختتامیه نمایشگاه «فر ایران» به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در نمایشگاه «فر ایران»، دستاوردهای نخبگان داخلی و نقش آنها در توسعه اقتصاد دانشبنیان به نمایش گذاشته شد؛ رویدادی که در روز پایانی آن، ۸۰ محصول فناورانه و اثرگذار در حوزههای نفت، انرژی، سلامت، هوش مصنوعی، کشاورزی، آب، محیطزیست و اقتصاد دیجیتال معرفی شد که نیازهای صنایع کشور را تأمین میکنند.