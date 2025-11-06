پخش زنده
با فرارسیدن روزهای خنک پاییز، تالابهای جنوب کشور بار دیگر میزبان پرندگان مهاجر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هر ساله بیش از ۱۵۰ گونه پرنده از مناطق سردسیر شمالی، هزاران کیلومتر را طی میکنند تا زمستان را در پهنههای گرم تالابهای خوزستان سپری کنند.
تالاب بینالمللی شادگان با وسعت چشمگیر و تنوع زیستی کمنظیر، بهعنوان یکی از مهمترین زیستبومهای زمستانگذرانی پرندگان مهاجر در خاورمیانه شناخته میشود و هر سال نقش محوری در چرخه مهاجرت این گونهها بر عهده دارد.
با این حال، این تالابها و میهمانان فصلی آنها در سالهای اخیر با چالشهایی روبهرو بودهاند. کاهش آب ورودی، آلودگیهای صنعتی، خشکسالیهای پیدرپی و عوامل انسانی، حیات این زیستگاهها را تهدید کرده و روند مهاجرت و زمستانگذرانی پرندگان را دستخوش تغییر کرده است.
بر اساس سرشماری سال گذشته، بیش از ۱۵۰ هزار پرنده مهاجر به تالابهای شادگان، هورالعظیم و ناصری در استان خوزستان وارد شدهاند؛ آماری که اهمیت حفاظت از این زیستبومهای ارزشمند را دوچندان میکند.