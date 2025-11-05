معاون اول رئیس جمهور گفت: اتکا و تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش و پرورش است که باید در مدارس، چارچوب، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با این فناوری‌ها تدوین و اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، با تاکید بر ضرورت توجه جدی به این آموزش‌ها به‌ویژه آشنایی با فناوری‌های پیشرفته و نوظهور از آموزش و پرورش و دوران ابتدایی، گفت: اتکا و تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت‌آموزی و آموزش و پرورش است که باید در مدارس، چارچوب، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌آموزی، تدوین و اجرایی شود.

عارف با توجه به سیاست خارجی دولت در افزایش ارتباطات و گسترش همکاری‌ها با کشور‌های همسایه و منطقه از جمله کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای منطقه در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، معرفی توانایی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و همچنین دانشگاه ملی مهارت قرار گیرد.

در این نشست که به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور برگزار شد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گزارشی از مسابقه ملی و بین‌المللی مهارت و اعزام گروه دانشجویی ایران به مسابقات کشور‌های عضو پیمان بریکس، ارائه کرد.

همچنین در این نشست که وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، سخنگوی دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده درباره سکوی اطلاعات آموزش و اشتغال (سجال)، در خصوص استقرار این سامانه که با همکاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده شده است، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در ادامه نیز ضوابط و معیار‌های تشکیل مراکز سنجش با لحاظ نقش نظام‌های حرفه‌ای، بررسی و تصویب شد.

همچنین، برنامه ملی رشد مهارت رقومی منطبق بر برنامه هفتم پیشرفت برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و متخصص در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ارائه شد.