به همت سازمان بازرسی و همراهی مسئولین بیمه مرکزی، با استفاده از ۲۰ هیأت تخصصی، بازرسی در استان تهران کلید خورد و حدود ۶۰ مرکز تعیین و پرداخت خسارات بیمهای به صورت سرزده مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در پنج مرکز، به همراه قائم مقام بیمه مرکزی در گفتوگویی چهره به چهره و بیواسطه با شهروندان، مشکلات مطرحشده را شنید و دستورات لازم و فوری برای رفع آنها صادر کرد.
در ابتدای این رویداد که با سخنرانی معاون اقتصادی سازمان در جمع بیش از بیست هیئت تخصصی بازرسی در حوزه بیمه برگزار شد، شیرعالی بر لزوم نظارت دقیق، بیواسطه و مؤثر بر عملکرد نهادهای خدمترسان تاکید کرد.
وی در سخنان خود، خدمترسانی شایسته به مردم را نه تنها یک وظیفه سازمانی، بلکه یک تعهد اخلاقی و ملی قلمداد کرد و افزود: هرگونه کاستی در فرآیندهای بیمهای که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد، میبایست با قید فوریت شناسایی و مرتفع گردد.
بلافاصله پس از این مراسم، هیئتهای بازرسی با رویکردی کاملاً سرزده، به بازدید از حدود شصت مرکز تعیین و پرداخت خسارات بیمهای در سراسر استان تهران پرداختند.
این بازدیدها که با هدف پایش جامع کیفیت خدمات، بررسی سرعت و دقت در پاسخگویی، و ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعان طراحی شده بود، نخستین گام در زنجیرهای از اقدامات نظارتی گسترده سازمان بازرسی کل کشور و در حوزه اقتصادی به شمار میرود.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی در بازدید سرزده از پنج مرکز بیمهای منتخب در گفتوگوی مستقیم، صمیمانه و چهرهبهچهره با شهروندان، مشکلات و دغدغههای آنان را شنید.
وی پس از ارزیابیهای میدانی و بررسی اسناد و فرآیندها، دستورات اجرایی لازم را پیرامون تسریع در پرداخت خسارات معوق، اصلاح رویههای اداری پیچیده و تقویت نیروی انسانی متخصص در بخشهای پرمراجعه خطاب به قائم مقام بیمه مرکزی و مدیران صادر کرد.