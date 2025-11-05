پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی مرند از پیش بینی برداشت ۱.۹ تن زعفران از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی اسماعیل اللهیاری گفت: کشت زعفران در مرند نخستینبار در سال ۱۳۷۲ با یک هکتار آغاز شد و امروز به علت استقبال کشاورزان و اجرای سیاست اصلاح الگوی کشت، سطح زیرکشت آن در سال زراعی جدید به ۲۶۳ هکتار رسیده است و از این میزان، ۱۶ هکتار مزارع نابارور و ۲۴۷ هکتار بارور هستند که پیشبینی میشود یک هزار و ۹۰۰ کیلوگرم زعفران ناب از آن برداشت و روانه بازار مصرف داخل و استانهای همجوار شود.
وی ادامه داد: شهرستان مرند با دارا بودن استعدادهای بالفعل و بالقوه در بخش کشاورزی، بستر مناسبی برای توسعه کشت زعفران محسوب میشود. مقاومت بالا در برابر خشکی، نیاز آبی اندک و سودآوری چشمگیر این گیاه، موجب شده زعفران به یکی از محصولات مؤثر در پویایی اقتصاد منطقه و ایجاد اشتغال فصلی بدل شود.
اللهیاری خاطرنشان کرد: این محصول از معدود گیاهانی است که در فصول پاییز و زمستان رشد میکند و عمده نیاز آبی آن از باران و برف تأمین میشود. زعفران نیازی به آبیاری تابستانه ندارد و بنابراین گزینهای هوشمندانه برای مقابله با بحران کمآبی محسوب میشود.
وی افزود: اگرچه امسال بهدلیل تداوم گرما در فصل پاییز شاهد رشد رویشی زعفران پیش از گلدهی و در نتیجه کاهش نسبی عملکرد نسبت به سال گذشته بودهایم، اما روند رو به رشد توسعه کشت و کیفیت بالای محصول همچنان چشمگیر است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند با اشاره به آغاز عملیات برداشت گفت: گلهای زعفران بامدادان و پیش از طلوع آفتاب توسط کشاورزان چیده میشود تا کیفیت رنگ و عطر آنها حفظ شود. هر پیاز زعفران روزانه گل میدهد و برداشت آن حدود ۲۰ تا ۲۵ روز به طول میانجامد.
وی همچنین از فعالیت چهار واحد فعال بستهبندی و فرآوری زعفران در مرند خبر داد که با بهرهگیری از برندهای محلی نسبت به آمادهسازی محصول برای عرضه بازار داخلی و صادرات اقدام میکنند. این واحدها با حمایت صندوق توسعه کشاورزی و تسهیلات بانکی مورد پشتیبانی قرار گرفتهاند. توسعه صنایع تکمیلی و فرآوری زعفران، ارزش افزوده قابلتوجهی به اقتصاد بخش کشاورزی منطقه میبخشد.
اللهیاری ارزآوری، رقابتپذیری نسبت به سایر محصولات کشت شده از لحاظ درآمد و اشتغالزایی و مصرف کم آب را از مزایای ویژه زعفران نسبت به سایر محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: محصول زعفران تولیدی این شهرستان از نظر کیفیت در سطح کشور بسیار عالی و مرغوب بوده و تأثیر مثبت بر اقتصاد مبتنی بر کشاورزی این منطقه دارد.
وی همچنین از ارسال ۳۵ تن پیاز زعفران به مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: توسعه کشت زعفران علاوه بر پایداری معیشتی، بهینهسازی مصرف آب و تحقق اهداف الگوی کشت را دنبال میکند. این محصول بهعنوان یکی از گرانبهاترین ادویههای جهان، بیشترین ارزش افزوده را با کمترین میزان آب به همراه دارد.