مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در حال تجربه تغییرات اقلیمی شدیدی هستیم به طوری که هیچ‌گاه اردیبهشت ماه دمای ۵۰ درجه نداشتیم، اما امسال این تجربه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با بیان اینکه بخش عراقی هورالعظیم خشک است، گفت: امسال دما‌های بسیار بالا را داشته‌ایم؛ در حال تجربه تغییرات اقلیمی شدیدی هستیم به طوری که هیچ‌گاه اردیبهشت ماه دمای ۵۰ درجه نداشتیم، اما امسال این تجربه شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امسال دما‌های بالاتر از ۵۰ درجه از دهه سوم تیر ماه و مرداد ماه بسیار بود که در سال‌های گذشته چنین موردی را کمتر شاهد بودیم. در گذشته نهایت چهار روز دمای بالای ۵۰ درجه داشتیم و امسال بیش از ۲۰ روز بود که شرایط حاد را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه دمای بالا، زمین خشک و نی‌های مستعد، سبب آتش سوزی می‌شود، تصریح کرد: شرایط هورالعظیم به گونه‌ای است که پس از آتش گرفتن به راحتی خاموش نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان پیش بینی شرایط جوی را از وظایف این دستگاه برشمرد و افزود: در اکثر پدیده‌های مخرب جوی، مدل خاص یا تصویر ماهواره‌ای در خصوص دود وجود دارند و این یک مشکل اساسی است، در حالی که برای سایر پدیده‌ها محصول برای پایش وجود دارد و شاید محدودیت وجود داشته باشد.

به گفته سبزه زاری، تصویر ماهواره‌ای تنها در روز در دسترس است.

وی عنوان کرد: با تلاش توانستیم روش جدیدی برای پیش بینی دود انجام دهیم که پیش بینی خوبی دارد.