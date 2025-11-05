پخش زنده
با مشارکت خیر ساوجی، یک واحد آموزشی با زیربنای ۷۸۷ متر مربع احداث شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک واحد آموزشی با مشارکت نیکوکار خیراندیش ساوجی در ساوه بهره برداری شد.
فرماندار ساوه گفت: سرانه استفاده از فضاهای آموزشی در ساوه حدود ۳ متر مربع است که پایینتر از میانگین استانی و ملی است.
سیدمهدی حسینی افزود: این سرانه در کشور ۸ متر مربع بوده و در استان مرکزی، ۶.۱ است که نیازمند مشارکت بیشتر خیرین و مسئولیتهای اجتماعی صنایع هستیم.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه گفت: آموزشگاه ابوالفضل طیبی و شهید اسماعیل اسدی با زیربنای ۷۸۷ متر مربع و صرف ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
عبدالرضا حامدیخواه افزود: این واحد آموزشی با مشارکت خیر فرهنگی بازنشسته در ۶ کلاس درس احداث و هم اکنون در دو شیف به بهره برداری رسیده است.
او گفت: سه واحد آموزشی نیز تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
اکنون بزرگترین طرح خیرساز کشور با ظرفیت ۶ واحد اموزشی، دو سالن ورزشی و رصد خانه در حال احداث است.