به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک واحد آموزشی با مشارکت نیکوکار خیراندیش ساوجی در ساوه بهره برداری شد.

فرماندار ساوه گفت: سرانه‌ استفاده از فضا‌های آموزشی در ساوه حدود ۳ متر مربع است که پایین‌تر از میانگین استانی و ملی است.

سیدمهدی حسینی افزود: این سرانه در کشور ۸ متر مربع بوده و در استان مرکزی، ۶.۱ است که نیازمند مشارکت بیشتر خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع هستیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه گفت: آموزشگاه ابوالفضل طیبی و شهید اسماعیل اسدی با زیربنای ۷۸۷ متر مربع و صرف ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

عبدالرضا حامدیخواه افزود: این واحد آموزشی با مشارکت خیر فرهنگی بازنشسته در ۶ کلاس درس احداث و هم اکنون در دو شیف به بهره برداری رسیده است.

او گفت: سه واحد آموزشی نیز تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

اکنون بزرگترین طرح خیرساز کشور با ظرفیت ۶ واحد اموزشی، دو سالن ورزشی و رصد خانه در حال احداث است.