به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد مهدنی ایران (ایمپاسکو)، مدیر این مرکز این موفقیت را ناشی از توسعه زیرساخت‌های فنی، تجهیز آزمایشگاه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی اعلام کرد.

محمدجواد دهقانی فیروزآبادی گفت: افزایش اعتماد فعالان معدنی به خدمات این مرکز نشانگر جایگاه تثبیت‌شده آن در ارائه خدمات دقیق، معتبر و رقابتی در کشور است. همچنین با ادامه روند به‌روزرسانی تجهیزات و دریافت گواهینامه بین‌المللی ISO ۱۷۰۲۵، ظرفیت پذیرش نمونه‌ها افزایش یافته و زمان پاسخ‌دهی به مشتریان به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تبدیل این مجموعه به مرجع تخصصی تحلیل و ارزیابی مواد معدنی در سطح ملی و منطقه‌ای است و این رشد اخیر نشانگر پیشرفت در مسیر تحقق این هدف است.