پخش زنده
امروز: -
مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران در یزد از رشد ۵۴۰ درصدی نمونههای آنالیز شده با همکاری بخش خصوصی در شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد مهدنی ایران (ایمپاسکو)، مدیر این مرکز این موفقیت را ناشی از توسعه زیرساختهای فنی، تجهیز آزمایشگاهها و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی اعلام کرد.
محمدجواد دهقانی فیروزآبادی گفت: افزایش اعتماد فعالان معدنی به خدمات این مرکز نشانگر جایگاه تثبیتشده آن در ارائه خدمات دقیق، معتبر و رقابتی در کشور است. همچنین با ادامه روند بهروزرسانی تجهیزات و دریافت گواهینامه بینالمللی ISO ۱۷۰۲۵، ظرفیت پذیرش نمونهها افزایش یافته و زمان پاسخدهی به مشتریان به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تبدیل این مجموعه به مرجع تخصصی تحلیل و ارزیابی مواد معدنی در سطح ملی و منطقهای است و این رشد اخیر نشانگر پیشرفت در مسیر تحقق این هدف است.