پخش زنده
امروز: -
پنجمین نشست پیشرفت و کنترل پروژه تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) و دومین نشست سال جاری این طرح ملی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این نشست با تشریح روند اجرای پروژه از پیشرفت حدود ۵۴ درصدی طرح مدیریت یکپارچه سواحل خوزستان خبر داد و گفت: مطالعات این طرح در مقایسه با سند مدیریت سواحل دیگر استانهای پیشرو، از کیفیت مناسبی برخوردار است و با رویکردی دقیقتر بر اساس تجربه سایر استانها، مسیر پویاتری را طی میکند.
گرایلو هدف این مطالعات را ایجاد نقشهراهی برای توسعه دریامحور و ساماندهی کاربریهای ساحلی استان دانست و اظهار داشت: طرح مدیریت یکپارچه سواحل خوزستان نهتنها یک ابزار فنی و برنامهریزی است، بلکه سازوکاری برای هماهنگی میان نهادهای استانی در چارچوب حکمرانی محلی محسوب میشود.
وی افزود: هم افزایی بیشتر تمامی دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای شهرستانهای ساحلی مهمترین شرط موفقیت طرح است. خروجی نهایی باید حاصل تعامل همه نهادها باشد تا هم کیفیت سند، هم قابلیت اجرایی آن تضمین شود. کلیه برنامههای توسعهای نیز باید بر پایه اصول زیستمحیطی، ضوابط پدافند غیرعامل و منافع جوامع محلیتنظیم گردد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تأکید کرد: خوزستان بهدلیل موقعیت راهبردی در اقتصاد دریایی کشور نیازمند سندی جامع است که ضمن تحقق توسعه پایدار، منابع طبیعی و زیستبوم ساحلی را محافظت کند. امیدواریم با همکاری مشترک سازمان بنادر کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در گام نهایی این مطالعات، سند توسعه دریامحور خوزستان با دقت و هماهنگی کامل به تصویب برسد.
در ادامه، مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان، مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل را سند حکمرانی محلی در حوزه توسعه دریامحور توصیف کرد و گفت: اکنون اقتصاد دریاپایه بهعنوان سیاست ملی مورد تأیید قرار دارد و تحقق آن نیازمند نقشهراهی جامع است. مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در واقع چنین نقشهراهی محسوب میشود. در خوزستان از ابتدای سال جاری این مطالعه آغاز شده و با جدیت در حال اجراست. تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.
نیکو با اشاره به ویژگیهای اقلیمی و زیستمحیطی استان افزود: وجود رودخانههای بزرگ و گسترده بودن سواحل خوزستان، توسعه را منوط به رعایت ملاحظات زیستمحیطی و پدافند غیرعامل کرده است و این رویکرد در مطالعات فعلی با دقت لحاظ شده است. اکنون در مرحله دریافت بازخورد از دستگاههای اجرایی هستیم تا طبق برنامه زمانبندی، نظرات تخصصی هر دستگاه بررسی و در تعامل با مشاور طرح، در گزارش نهایی اعمال شود.
وی ادامه داد: این پروژه باید واقعبینانه و مبتنی بر دادههای میدانی شهرستانها تدوین شود. از دستگاههای تخصصی خواسته شده تا ضمن بررسی دقیق گزارشهای استخراجشده، نظرات اصلاحی خود را درباره شاخصها و دادههای آماری ارائه کنند. در صورت نیاز به اصلاح، منابع رسمی و مراجع آماری معتبر معرفی خواهند شد تا صحت دادهها تضمین شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان همچنین از برگزاری دوره آموزشی ICZM در اهواز خبر داد و گفت: هدف از این دوره، ارتقای آشنایی مدیران و کارشناسان با ابعاد اجرایی و زیستمحیطی مدیریت یکپارچه سواحل و بررسی الزامات اجرایی و چالشهای زیستمحیطی مناطق ساحلی جنوب کشور است.
در بخش فنی نشست، تیم مشاور طرح گزارش جامعی از روند میدانی مطالعات ارائه کرد که شامل مرزبندی مناطق ساحلی، کاربری اراضی، منابع آب، زیرساختها، گردشگری و وضعیت زیستمحیطی بود. همچنین نتایج بازدیدهای میدانی از شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هندیجان مرور شد و نحوه مشارکت دستگاهها و جمعآوری دادهها مورد بحث قرار گرفت.
در گفتوگوهای تخصصی، موضوعاتی، چون هماهنگی نهادی در مدیریت سواحل، چالشهای قانونی مناطق آزاد، و آثار شوری و کمبود منابع آبی در سواحل جنوبی بررسی شد.
در پایان این نشست ، بر استمرار همکاری دستگاهها در ارائه بازخوردهای محتوایی، معرفی نمایندگان رسمی برای ارتباط مستقیم با تیم مطالعاتی، و تسریع در برگزاری نشستهای هماهنگی با فرمانداریهای ساحلی تأکید شد. همچنین مقرر گردید نشست تخصصی با ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان برگزار شود تا چارچوب تلفیق گردشگری با توسعه پایدار در برنامههای آتی طرح مشخص شود.