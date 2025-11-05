پخش زنده
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ بنزین سهمیهای به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد، گفت: درخصوص افزایش نرخ بنزین تصمیم قطعی گرفته نشده است، اما اگر قرار به افزایش قیمت باشد، نخست برای خودروهای دولتی اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائمپناه در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: نرخ بنزین سهمیهای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود که ما آنرا به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به مردم میفروشیم.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر قرار باشد نرخ حاملهای انرژی افزایش یابد، این موضوع ابتدا برای خودروها و ساختمانهای دولتی اتفاق خواهد افتاد.
قائمپناه در پاسخ به این سوال که «آیا زمستان سختی در پیش خواهیم داشت» گفت: امسال مثل سال گذشته نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا آب در تهران جیرهبندی خواهد شد یا خیر؟» با اشاره به مشکلات کمبود آب در شهر تهران تاکید کرد: مشکل آب داریم، اما در حدی نیست که نیاز به جیرهبندی باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: بنزین سوپر وارد کشور خواهد شد و با قیمت آزاد عرضه میشود.