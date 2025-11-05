صالح ملک زاده کبدی کار کبودراهنگ با پشتکار و تلاش با پیمودن مسیر پیشرفت به پیراهن تیم ملی کبدی رسید و در تیم ملی بازی‌های درخشانی به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صالح ملک زاده ۱۶ سال سن دارد و از۸ سالگی ورزش را شروع کرده است که بعد از استعداد یابی مربیان به عضویت هیئت کبدی درآمد و ۳ سال است که کبدی کار می‌کند و یکسال است عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور است

حاصل تلاش این قهرمان پوشیدن پیراهن تیم ملی است که در عضویت تیم کبدی شهرستان کبودراهنگ توانسته بار‌ها به مقام‌های قهرمانی و نایب قهرمانی کشور دست یابد و بهترین مقام او نایب قهرمانی در مسابقات کبدی جوانان آسیا ۲۰۲۵ در کشور بحرین بود.

وی می‌گوید در کبدی کبودراهنگ استعداد‌های درخشانی وجود دارد که با حمایت مالی می‌توانند مقام‌های خوبی برای شهرستان و استان کسب کنند

در هیئت کبدی کبودراهنگ بیش از ۶۰ ورزشکار عضو هستند

صالح ملک زاده این روز‌ها خود را برای شرکت در مسابقات لیگ جوانان کشور اماده میکند.