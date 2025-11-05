دولت چهاردهم با اجرای طرح‌هایی همچون تبدیل پسماند به سوخت و کود کمپوست، جمع‌آوری و بهره‌برداری از گاز‌های مشعل و کاهش دفن زباله، مسیر حرکت به‌سوی اقتصاد چرخشی را در اولویت برنامه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در همین راستا، سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس الزامات برنامه هفتم توسعه، موظف شده الگوی اقتصاد چرخشی را در برنامه ملی مدیریت پسماند‌ها پیاده‌سازی کند تا از هدررفت منابع و آسیب به محیط‌زیست جلوگیری شود.

اقتصاد چرخشی مدلی نوین از تولید و مصرف است که بر پایه استفاده حداکثری از منابع از طریق به‌ اشتراک‌گذاری، استفاده مجدد، تعمیر، بازسازی، نوسازی و بازیافت محصولات بنا شده است. در این الگو، چرخه عمر محصولات افزایش می‌یابد و میزان تولید پسماند به حداقل می‌رسد.

در این مدل اقتصادی، مواد و اجزای محصولات پس از پایان عمر مصرفی، دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند و ارزش‌آفرینی می‌کنند. این روند، تفاوت اساسی با الگوی سنتی و خطی اقتصاد یعنی «بردار – تولید کن – مصرف کن – دور بینداز» دارد؛ مدلی که متکی بر مصرف بی‌رویه منابع، تولید انبوه و پایان‌پذیر بودن عمر کالاهاست.

برخلاف مدل خطی، اقتصاد چرخشی به کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از انباشت زباله در محیط‌زیست، کاهش استخراج منابع طبیعی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه بازیافت و فناوری‌های سبز کمک می‌کند.

حسین قطنی باف گزارش می دهد:





