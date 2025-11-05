به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در راستای نظارت‌های مستمر بر عملکرد مدارس غیردولتی، پرونده ۹ مدرسه متخلف که اقدام به دریافت شهریه خارج از چارچوب مصوب کرده‌اند، برای صدور رأی در شورای نظارت استان اصفهان قرار گرفت.

مهدی جمالی افزود:پرونده مدارس متخلف بدون هیچ‌گونه اغماض به شورای نظارت ارجاع می‌شود و آرای صادره می‌تواند شامل جریمه صددرصدی دریافتی شهریه، استرداد شهریه و حتی توقف فعالیت مدرسه باشد .

وی گفت:والدین می‌توانند هرگونه مورد مرتبط با اخذ شهریه نامتعارف خارج از شهریه ابلاغی را از طریق بخش گزارشات مردمی سامانه مشارکت‌ها ثبت و پیگیری کنند.