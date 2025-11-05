شهردار کلانشهر کرج با اشاره به بهره برداری قطار شهری کرج به طول ۲ و نیم کیلومتر گفت: یک رام قطار به مترو شهری کرج تا پایان سال افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهرداد کیانی با حضور در شبکه صدا و سیمای استان البرز و برنامه نگاه مردم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده گفت: موضوع مترو در کرج حدود ۲۰ سال است که مطرح و در دوره‌های مختلف پیشرفت داشته است؛ این طرح در دوره ششم مدیریت شهری حدود ۵ و نیم کیلومتر تونل ریل گذاری و با عملیات عمرانی مختصری آماده بهره برداری شد.

شهردار کلانشهر کرج به مجری سیما افزود: بهره برداری از مترو شهری کرج به طول ۲ و نیم کیلومتر در دوره ششم مدیریت شهری انجام شد؛ همچنین از ایستگاه طالقانی تا پایانه شهید سلطانی طول زمینی داشتیم که لاینینگ نشده بود و در طول ۶ تا ۷ ماه این اقدام صورت گرفت و به بهره برداری رسید.

به گفته وی،اکنون از ایستگاه ۴۵ متری گلشهر تا مترو شهید سلطانی مترو داریم و رام قطار روی آن حرکت می‌کند و روزانه ۲ هزار نفر جابه جا می شوند؛ با توجه به کم بودن رام قطار به فاصله هر نیم ساعت سرویس دهی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اتمام کارِ مترو قطار شهری کرج در برنامه نگاه مردم عنوان کرد: با حضور وزیر کشور در مراسم افتتاح وعده یک رام دیگر قطار تا پایان سال داده شد. همزمان نیز مذاکراتی با دانشگاه خوارزمی برای تحویل زمین دپو شروع شده است.

شهردار کرج با حضور در برنامه زنده سیمای البرز تصریح کرد: ساخت مترو یک پروژه زمان بر و پرهزینه است، قول کوتاه مدت برای آمادگی را نمی‌توان داد ولی اگر یک رام قطار و دپو خوارزمی تحویل گرفته شود انتظار می‌رود تا دو سال آینده شاهد بهره برداری و پایان کار مترو باشیم.

کیانی با اشاره به این که نباید برای پر کردن گودال حصارک از مردم هزینه شود وقتی یک شرکت خصوصی متمول باعث این اقدام بود، گفت: دادستان به این شرکت خصوصی تذکر لازم را داده است و دستگاه قضایی پیگیری لازم را انجام داد. یک بند این مورد برعهده شهرداری است و ما اقدام کار خود را شروع کردیم. امیدواریم که مالک پای کار بیاید.