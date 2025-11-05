پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۳۹۴ هزار قلم داروی غیرمجاز قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: با اقدامات اطلاعاتی مقادیری داروی غیرمجاز در انبار داروخانهای در خیابان شهید کلاهدوز تخلیه و دپو شده است که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای بازرسی به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از محل داروهای قاچاق و غیرمجاز که در سامانه بازرگانی ثبت نشده بود، کشف شد و متعاقبا مالک داروخانه و همچنین یکی از همدستان وی دستگیر شد.
وی ادامه داد: اموال مکشوفه شامل ۳۹۴ هزار قلم انواع داروهای غیرمجاز بود که در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه متهمان به دادسرا ارجاع شد.
این مقام پلیسی با اعلام این خبر که کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کردهاند، گفت: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم میباشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره میاندازند.