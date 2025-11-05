مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به برنامه‌ریزی برای اجرای پنج طرح در میدان نفتی آغاجاری به منظور جمع‌آوری گاز‌های همراه گفت: میانگین پیشرفت این طرح‌ها بین ۷۵ تا ۸۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم‌پیرامون در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز‌های مشعل در حوزه عملیات آغاجاری ابراز امیدواری کرد: برخی از این طرح‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند تا از سوزاندن گاز جلوگیری شود.

وی با تاکید بر تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل افزود: طرح‌های مشترک با پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در این منطقه، با تحقق نقدینگی مناسبی فعال هستند و پیشرفت کار مطلوب گزارش شده که البته با رفع نواقص طرح‌ها در موعد مقرر راه‌اندازی می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: جلوگیری از سوزاندن گاز‌های همراه افزون بر صرفه‌جویی در سرمایه ملی، موجب کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود و همچنین می‌تواند به رفع ناترازی انرژی کشور نیز کمک کند.

وی ادامه داد: هر قدمی که در مسیر جمع‌آوری و استفاده بهینه از گاز‌های همراه برداشته می‌شود، گامی مؤثر در جهت پایداری تولید، حفظ محیط زیست و ارتقای بهره‌وری ملی است.

پیرامون با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در سطح کلان صنعت نفت کشور توضیح داد: جمع‌آوری گاز‌های مشعل مطالبه‌ای ملی است و رییس‌جمهور، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به‌صورت منظم و هفتگی جلسات متعددی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: لازم است برای جمع‌آوری گاز‌های همراه، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیق داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها با هدف جلوگیری از هدررفت گاز‌های مشعل و بهره‌برداری اقتصادی از آنها دنبال می‌شود تصریح کرد: با اجرای پنج طرح در منطقه آغاجاری و یک طرح نم‌زدایی در پازنان، پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس می‌تواند روزانه تا حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب گاز را جمع‌آوری و فرآورش کند که این میزان، سهم مهمی در کاهش گازسوزی و ارتقای کارایی تولید در جنوب کشور خواهد داشت.

تأمین خوراک پایدار پالایشگاه

مدیرعامل شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: طرح‌های آغاجاری ۲ و آغاجاری ۳ جزو اولویت‌های امسال پالایشگاه هستند.

جوانشیر صادقی افزود: با توجه به تزریق نقدینگی مطلوب، این طرح‌ها در مراحل پایانی کار قرار دارند و با تکمیل آنها، حدود ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه جمع‌آوری و ده‌ها فلر خاموش خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز‌های مشعل با هدف بهبود محیط زیست، صیانت از سرمایه ملی و ثروت‌آفرینی از گاز‌های همراه نفت و تأمین خوراک پایدار پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس یادآور شد: در مجموع پنج طرح از مجموع ۲۷ طرح کلان جمع‌آوری گاز‌های همراه که به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده، در منطقه آغاجاری واقع است.

در پایان این بازدید، نشستی با حضور مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، مدیران شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و پیمانکاران طرح برگزار شد.

مطابق برنامه‌ای ارایه شده در بازدید پیمانکار متعهد شد تا پایان سال جاری، طرح نم زدایی پازنان و تقویت فشار آغاجاری ۲ را تکمیل و آماده بهره‌برداری کند، با عملیاتی شدن آنها روزانه ۸۲ میلیون فوت مکعب گاز جمع آوری و ۸ فلر در این ناحیه خاموش خواهد شد.

همچنین در این نشست شرکت‌کنندگان ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح‌ها، راهکار‌های رفع موانع، تسریع در روند پیشرفت و تحقق کامل اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه به بحث و تبادل نظر پرداختند.