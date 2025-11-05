پخش زنده
مدیر امور آبفای منطقه کوهپایه از تجهیز تمامی ۱۷ ایستگاه پمپاژ آب این منطقه به سامانه تله متری و تله کنترل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مرتضی جمشیدی هدف از اجرای این عملیات را پایش لحظهای، کنترل هوشمند و افزایش بهرهوری در سامانه انتقال آب عنوان کرد و گفت: در این طرح، تجهیزات سنجش فشار، دبی، سطح مخازن و وضعیت عملکرد پمپها نصب و از طریق شبکه امن ارتباطی به مرکز کنترل متصل شدند.
وی هزینه اجرای این عملیات را ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این سامانه، امکان نظارت ۲۴ ساعته، مدیریت بهرهبرداری از راه دور، کاهش خطاهای انسانی، افزایش سرعت تصمیمگیری و صرفهجویی در مصرف انرژی را فراهم کرده است.