به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق عظیمی‌فر با بیان اینکه به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در زمینه مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل کشور، طرح گازسوز کردن خودروها پس از دو سال وقفه، از سر گرفته شده است، بیان کرد: این طرح یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته می‌شود و هدف از اجرای آن افزایش بهره‌وری سوخت، کاهش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضع زیست‌محیطی شهرهاست.

وی به تشریح اقدام‌های انجام‌شده برای احیای طرح تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز پرداخت و یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود، در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز شده‌اند که این رقم با رشد حدود ۱۶۸ درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۲ دستگاه در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ رسیده است.

امضای سه قرارداد جدید با سه خودروساز

معاون وزیر نفت با بیان اینکه شهریور ۱۴۰۳ و در ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ساماندهی مجدد ارکان اصلی این طرح شامل خودروسازان، پیمانکاران، اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته و کارگاه‌های تبدیل در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفت، افزود: یکی از موضوعات مهم، رفع معضلات مالی و بدهی‌های معوق به پیمانکاران و خودروسازان بود که در این زمینه چند اقدام مهم انجام و مطالبات معوق پرداخت شد.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه با تغییر فناوری، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز در سه‌ماهه اخیر، سرعت قابل‌توجهی داشته است، اظهار کرد: سرعت بخشیدن به تأمین مواد اولیه وارداتی با سفارش‌گذاری‌، تأمین مواد اولیه بیش از ۲۰۰ هزار مخزن و تغییر در فناوری تبدیل خودروها با بومی‌سازی تولید کیت نسل ۴ در داخل کشور از مهمترین اقدام‌های انجام شده در زمینه تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز است.

وی با تأکید بر اینکه تمامی مخازن فرسوده و از رده خارج که شامل بیش از ۱۷ هزار دستگاه تاکسی معرفی‌شده از سوی وزارت کشور و مجموعاً ۲۲ هزار دستگاه از ابتدای طرح می‌شود، تعویض شده است، گفت: متن جدید قراردادهای تولید کارخانه‌ای تدوین شده و سه قرارداد جدید با ایران‌خودرو، زامیاد و بهمن با هدف رفع معضلات قراردادهای قبلی تبدیل کارگاهی امضا شده است.