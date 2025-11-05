پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد از تولید بیش از ۴۰ میلیون قوطی شیرخشک معمولی و رژیمی در ششماهه نخست امسال خبر داد.
هانی تحویلزاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما گفت: این میزان تولید با تلاش شرکتهای داخلی و بدون دریافت ارز دولتی، تنها با حداقل اسناد و بدهی ارزی به تأمینکنندگان انجام شده است.
وی با انتقاد از همکارینکردن بانک مرکزی در ارسال ارز مورد نیاز تولیدکنندگان به تامین کنندگان؛ افزود: ادامه این روند میتواند منجر به کمبود شیرخشک حتی از نوع معمولی در بازار شود.
تحویلزاده با تأکید بر لزوم تسریع در تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و حمایت از تولید داخلی؛ افزود: در حالی که برای واردات برخی کالاهای غیرضروری ارز تخصیص مییابد، تولیدکنندگان شیرخشک اطفال با چالشهای جدی در تأمین ارز مواجهاند.
بازگشت نقدینگی؛ چالش صنعت شیرخشک
وی با بیان اینکه بازگشت نقدینگی در صنعت شیرخشک بهدلیل تأخیر بانک مرکزی در انتقال ارز، بیش از ۱۴ ماه به طول میانجامد، گفت: بانک مرکزی نقدینگی را بهصورت ریالی از تولیدکنندگان دریافت میکند، اما حواله ارزی انجام نمیشود و این روند باعث قفلشدن سرمایه در گردش تولیدکنندگان میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ادامه داد: با توجه به تورم و نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری در این صنعت دیگر توجیه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان با زیان مواجهاند.
وی افزود: از متولیان امر انتظار داریم با اصلاح نظام قیمتگذاری و توجه به واقعیتهای اقتصادی، مانع زیان بیشتر تولیدکنندگان شوند.
به گفته تحویل زاده: تأمینکنندگان خارجی دیگر قادر به ارسال مواد اولیه بدون دریافت ارز نیستند و در نتیجه برخی کارخانهها با کمبود مواد اولیه روبهرو شدهاند که موجب کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدها شده است و تداوم این وضعیت نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرفکننده.