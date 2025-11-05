پخش زنده
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان کشور، میگوید: این صنعت حدود ۱۰ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و از نظر گردش مالی در رتبه سوم صنایع داخلی قرار دارد.
آقای وحید یزدانپرستی، در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر نقش پررنگ صنعت مبلمان در اشتغالزایی گفت: این صنعت میتواند یکی از پیشرانهای اصلی اشتغال پایدار در کشور باشد، اما با وجود این سهم بزرگ، کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
وی افزود: مبلمان برای خانوادههای ایرانی تنها یک کالا نیست؛ بلکه بخشی از فرهنگ، سبک زندگی و حتی شخصیت خانههای ایرانی محسوب میشود. با این حال، تولیدکنندگان این صنعت با مشکلات متعددی روبهرو هستند که ریشه بسیاری از آنها در نبود نظارت مؤثر و نوسانات شدید بازار مواد اولیه مانند چوب است.
یزدانپرستی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان رسمی به دلیل فشارهای اقتصادی دلسرد و از بازار خارج شدهاند گفت: در شرایطی که این صنعت میتواند هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد کند، نبود برنامه حمایتی و نظارتی کافی باعث شده اشتغال موجود هم در معرض خطر قرار گیرد.
به گفته وی، یکی از تهدیدهای جدی برای بازار مبلمان، رشد قارچگونه فروشگاههای زنجیره ایی ( هایپرمارکتها) با استفاده از رانتهای بانکی و دولتی است که توان رقابت را از تولیدکنندگان کوچک و متوسط گرفتهاند. همچنین، فعالیت گسترده تولیدکنندگان بدونمجوز در فضای مجازی موجب ایجاد رقابت ناعادلانه و نارضایتی فعالان رسمی صنف شده است.
رئیس اتحادیه تأکید کرد: صنعت مبلمان ظرفیت بالایی برای توسعه اشتغال پایدار و صادرات غیرنفتی دارد. اگر حمایت و نظارت کافی از سوی دولت و نهادهای مرتبط صورت گیرد، میتوان این صنعت را به یکی از محورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل کرد.