همزمان با رویداد ملی ایرانجان؛ مجموعه تلویزیونی «تجدیدنظر» از شبکه دو سیما و برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» از شبکه تهران تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سریال «تجدیدنظر»؛ تازهترین تولید نمایشی صداوسیمای خراسان جنوبی همزمان با رویداد ملی «ایرانجان خراسان جنوبی» از شبکه دو سیما پخش میشود.
سریال «تجدیدنظر» به تهیهکنندگی امید واحدیفر و کارگردانی مرتضی معتمدیراد در قالب ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقهای بهعنوان یکی از تازهترین تولیدات نمایشی این مرکز، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایرانجان خراسان جنوبی» از شنبه ۱۷ آبانماه هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
این مجموعه با نگاهی ویژه به زندگی در مناطق روستایی، فرهنگ بومی و محلی، ظرفیتهای اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی روستاهای استان تهیه و تولید شده است؛ تا تصویری واقعی و امیدبخش از زیست روستایی و پیوند خانواده در بستر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ارائه دهد.
بخشهایی از مراحل تصویربرداری این سریال نیز با هدف معرفی جاذبههای گردشگری استان در روستای کریمو و بخش سه قلعه شهرستان سرایان، شهرستان فردوس انجام شده است.
در این سریال علاوه بر حضور پررنگ بازیگران و عوامل بومی خراسان جنوبی، از چهرههای شناختهشده تلویزیونی همچون محمد فیلی، بهار نوحیان، سید فرید فرساد، احمد حسینیمقدم و عباسعلی نورایی بهره گرفته است.
سریال «تجدیدنظر» گامی تازه از صداوسیمای خراسان جنوبی در مسیر تولید آثار نمایشی فاخر است که با محوریت معرفی فرهنگ، ظرفیتها و زیباییهای بومی استان، در قاب رسانه ملی به نمایش درخواهد آمد.
برنامه «طهرانشاط»
برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» این هفته با حضور مجریان برنامه «به خانه برمیگردیم» به مرور خاطرات سه دهه فعالیت گروه خانواده میپردازد.
برنامه «طهرانشاط» روز جمعه، ۱۶ آبانماه، با گرامیداشت روز دانشآموز و هفته فرهنگ عمومی و نیز مرور خاطرات سه دهه فعالیت گروه «خانواده» از شبکه تهران پخش خواهد شد.
در این برنامه، «محمد نظری»، «محمدحسین مولایی» و «زینب پورابراهیم» از مجریان برنامه «به خانه برمیگردیم» حضور خواهند داشت.
این برنامه شاد و تماشایی به تهیهکنندگی «میلاد حقپرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و آیتمهای متنوع دیگر است.
برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعهها، ساعت ۱۰ به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش میشود.