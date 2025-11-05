به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به خشکی بخش عراقی تالاب هورالعظیم اظهار کرد: متأسفانه این بخش هورالعظیم به طور کامل خشک شده و عامل انتشار دود از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب است و این موضوع باعث شده که برخی شهر‌های استان خوزستان شامل هویزه، دشت آزادگان و اهواز در طول هفت ماه گذشته به شدت تحت تاثیر این منبع آلاینده قرار بگیرند.

وی با اشاره به وجود دیگر عوامل آلاینده در خوزستان افزود: با این حال در شرایط فعلی، آلاینده مسئول این وضعیت، خشکی تالاب در بخش عراقی و وقوع آتش‌سوزی در آن است.

اشرفی تصریح کرد: بدون شک تا وقتی جریان آتش‌سوزی و انتشار دود در تالاب هورالعظیم وجود دارد، به منظور حفظ سلامت مردم و دانش‌آموزان، موضوع تعطیلی، دورکاری یا تاخیر در حضور را در دستور کار کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به وسیع بودن سطح آتش‌سوزی و خیزش دود، در حال حاضر باید انتظار داشته باشیم که تنها از طریق ریزش‌های جوی، این منطقه خیس، مرطوب یا نم‌دار شود تا شاهد کاهش خیزش دود در منطقه باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در پایان در خصوص مطرح شدن تغییر ساعت فعالیت مدارس و ادارات تا پایان آبان گفت: این موضوع در کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان مطرح شده و ابعاد آن توسط کارشناسان در حال بررسی است. شاید تا سه چهار روز آینده به نتیجه برسیم و اگر این موضوع قابل اجرا باشد، یک ساعت ثابت برای آغاز فعالیت مدارس و ادارات تا پایان آبان‌ماه اعلام خواهیم کرد.