پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی ملایر گفت هرساله فصل پاییز کشاورزان باغدارشهرجهانی انگور باغهای خود را خاک میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا زنگنه گفت:به منظور جلوگیری از سرما زدگی. ازبین رفتن علفهای هرز خاک ورزی انجام میشود.
وی افزود: اراضی تاکستانهای ملایر ۱۳ هزار هکتار است و سالانه ۳۰۵ هزارتن انگور برداشت میشود.
زنگنه می گوید: داربستی کردن، پاچراغی وطرح فرازوداربستی کردن باغها بهترین روش جلو گیری از سرما زدگی است.
وی گفت: باغ خاک کردن از اوایل آبانماه آغاز و تا نیمه اول آذر ادامه دارد.