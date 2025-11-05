خاک کردن مُو انگور، سنتی دیرینه برای خواب زمستانی تاکستان‌های ملایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا زنگنه گفت:به منظور جلوگیری از سرما زدگی. ازبین رفتن علف‌های هرز خاک ورزی انجام می‌شود.

وی افزود: اراضی تاکستان‌های ملایر ۱۳ هزار هکتار است و سالانه ۳۰۵ هزارتن انگور برداشت می‌شود.

زنگنه می گوید: داربستی کردن، پاچراغی وطرح فرازوداربستی کردن باغ‌ها بهترین روش جلو گیری از سرما زدگی است.

وی گفت: باغ خاک کردن از اوایل آبان‌ماه آغاز و تا نیمه اول آذر ادامه دارد.