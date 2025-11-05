شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران با تولید ۱۱۰ کیلوگرم طلا در مهرماه سال ۱۴۰۴، رکورد جدیدی در تولید ماهانه ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران با تولید ۱۱۰ کیلوگرم شمش طلا در این ماه، نه تنها جایگاه خود را تثبیت کرد بلکه در هفت ماهه نخست امسال نیز با تولید مجموع ۶۹۲ کیلوگرم، ۱۲۵ درصد از برنامه تولیدی خود را محقق ساخت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان ورودی مواد معدنی به کارخانه طی این مدت به ۲۵۷ هزار و ۶۱۰ تن رسیده است که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال قبل به ثبت رسانده است و این امر موجب افزایش بازدهی تولید و کاهش توقفات خط فرآوری شده است.

مسئولان شرکت این موفقیت را نتیجه تلاش مستمر کارکنان، بهبود فرآیندهای فنی، افزایش بهره‌وری تجهیزات و اجرای برنامه‌های دقیق تعمیر و نگهداری عنوان کرده‌اند.

این دستاوردها با تثبیت جایگاه شرکت زرشوران به‌عنوان پیشروترین واحد تولید طلا در ایران، نوید بخش ادامه روند رو به رشد تولید و تحقق اهداف توسعه‌ای سازمان ایمیدرو در حوزه طلا و صنایع معدنی ارزشمند است.