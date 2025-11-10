به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، عبدالسعید حقیقی با حضور در شبکه سیمای البرز با گرامیداشت شهدای ۱۳ آبان و روز استکبارستیزی گفت: روز استکبارستیزی روز غرور است و استقلال و ماندگاری کشورمان مدیون شهداء است.

مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری البرز با حضور در برنامه زنده امروز البرز افزود: در البرز ۱۸ شهر داریم که ۱۸ شورا تشکیل می‌شود و انتخاب افراد برجسته و شاخص کارآمد برای تصمیم گیری در رابطه با نیاز‌ها و مدیریت شهری اهمیت دارد.

وی با بیان اهمیت رقابت‌های انتخاباتی در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: در استان البرز ستاد برپایی انتخابات به ریاست استاندار و مجموعه‌های دیگر نیز وظائف و مأموریت دارند، بستر‌های لازم از حیث امکانات و رقابت سالم فراهم شده است.

حقیقی در برنامه زنده سیمای البرز با دعوت از مرجع افراد شاخص که توان مدیریت افراد توانمند را دارند توضیح داد: انتخابات شهر و روستا یک فرصت است که قانونگذار قرار داده تا خود مردم برای خودشان تصمیم گیری کنند.

وی با بیان این مطلب که انتخابات فرصت موثری است که قانون در اختیار مردم گذاشته است به مجری برنامه امروز البرز تصریح کرد: نوع مدیریت شورا و روستا‌ها به بلوغ خوب مدیریتی نزدیک است.