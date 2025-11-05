انهدام باند سارقان و کشف اموال مسروقه از مخفیگاه آنها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید امین موسوی گفت: در پی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت موتورسیکلت از پارکینگ منزل، تیم عملیات کلانتری ۱۶۱ ابوذر تحقیقات خود را برای دستگیری سارقان این سرقت آغاز کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با تحقیقات گسترده و با در اختیار قرار دادن اطلاعات موتورسیکلت مسروقه به سایر یگان‌های گشتی، طی گشت زنی‌های هدفمند در اتوبان سعیدی موتورسیکلت به همراه سارق رویت که با اجرای طرح مهار متوقف و به همراه موتورسیکلت به کلانتری انتقال داده شد.

وی افزود: با بازجویی‌های فنی صورت گرفته، متهم به جرایم خود و همدستی با چهار نفر دیگر که همگی اعضای یک باند بودند، اعتراف کرد. همه سارقان پس از ساعاتی با هماهنگی قضایی طی یک عملیات ضربتی زمین گیر و دستگیر میشوند. در بازرسی اولیه از مخفیگاه سارقان سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی و ۲۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین نیز کشف و ضبط شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهمان که همگی دارای سوابق متعدد بودند به ۱۰ فقره سرقت مشابه نیز اعتراف و تاکنون چهار نفر از شکات آنها شناسایی شده‌اند.