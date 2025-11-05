استمرار برنامه های پژوهشی بايد در طول سال باشد نه صرف هفته پژوهش
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: پژوهش یکی از محورها و مبانی مهم پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری به شمار است و باید به شکل اصولی دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، یدالله رحمانی در نشست شورای راهبری و پژوهش افزود: «نباید تلقی شود که فقط در ایام هفته پژوهش به این مقوله میپردازیم و بعد فراموش میشود پژوهش مبنا و اساس تولید علم است و فرآیند آن باید مستمر باشد.»
وی تمرکز اصلی را بر کیفیت و خروجی طرحهای پژوهشی دانست و گفت: تمرکزمان فقط بر اعتبارات نیست، بلکه بیشتر بر روی چگونگی هزینهکرد همان اعتبارات موجود و ارزیابی خروجی طرحهای تحقیقاتی است.
رحمانی با اشاره به دستاوردهای سال گذشته استان، اظهار داشت: «با وجود محدودیتها، استان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از رتبه ۳۱ به رتبه ۱۳ کشور صعود کرد و این نشان میدهد که اگر بر روی موضوعی متمرکز شویم، با حداقل امکانات نیز میتوان به نتایج مطلوب رسید.
رحمانی هدفگذاری جاهطلبانهای را برای سال جاری اعلام و تصریح کرد: امسال هدفگذاری ما باید این باشد که جزء سه استان برتر کشور باشیم و رتبه تکرقمی اصلاً قابل قبول نیست و باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
استاندار از رشد قابل توجه پارک علم و فناوری استان خبر داد و گفت: خوشبختانه در یک سال گذشته شاهد جهش خوبی بودیم به طوری که تعداد هستههای فناور و شرکتهای دانشبنیان از ۱۶۱ مورد به بیش از ۳۵۰ مورد افزایش یافته است.
رییس دانشگاه یاسوج با اشاره به تعیین هفته دوم آذر برای برگزاری "هفته پژوهش" در کهگیلویه و بویراحمد گفت: مراسم افتتاحیه در تاریخ هشتم آذرماه، ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با حضور دانشآموزان مدارس شهر یاسوج برگزار خواهد شد.
مهدی نوری پور تصریح کرد : همچنین در این هفته نمایشگاه هفته پژوهش از تاریخ دهم تا دوازدهم آذر (روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه) برپا میشود.
وی اضافه کرد: مراسم تجلیل از فعالان عرصه پژوهش و فناوری نیز در روز دوازدهم آذر (پنجشنبه)، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید سلیمانی دانشگاه یاسوج برگزار میشود.
نوری پور خاطرنشان کرد: محل دقیق برپایی نمایشگاه و نهادهای مشارکتکننده در برپایی غرفهها و همچنین برآورد دقیق اعتبار مورد نیاز، با همکاری استاندار در شورا تصویب خواهد شد.